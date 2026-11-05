Москва5 ноя Вести.Вылов биоресурсов в этом году снизился. Об этом рассказал журналисту ИС "Вести " Марии Кудрявцевой руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

По его словам, вылов биоресурсов в текущем году ниже, чем в 2025 на 3%.

Если говорить о вылове в этом году, то мы идем чуть ниже, чем в прошлом году, на 3% ниже. Но, конечно же, подвела нас лососевая путина… Выловили мы очень мало, всего лишь 100 тысяч тонн по итогу года… На самом деле вот те объемы, которые мы ловим, лососевых, к которым привыкли, когда мы ловили по 300 тысяч тонн, по 400, а то и по 600 с лишним тысяч тонн, таких объемов в Советском Союзе, конечно, не ловили. И поэтому вот за это время, ну, сформировался… у нас такой принцип, что икра, она дешевая, что красная рыба, она в избытке, она тоже должна быть дешевая, а на самом деле, конечно же, ну, у всех водных биологических ресурсов есть периоды, когда запас растет, и есть периоды, когда запас падает поделился Шестаков

Однако, если по вылову красной рыбы сейчас падение, то по ряду других объектов водно-биологических ресурсов, напротив, наблюдается рост.

Но если по красной рыбе вот действительно такая ситуация, то по ряду других… объектов водно-биологических ресурсов, наоборот, мы видим рост. Значительно выросли объемы добычи сельди. Это популярная рыба у россиян. Практически на 60% увеличилась добыча минтая. Увеличилась добыча пикши, увеличилась добыча крабов. Поэтому в целом вот баланс, он такой, что чуть ниже прошлого года. Но сейчас пришла сардина иваси, мы наконец-то ее наблюдаем… в подзоне Приморья и надеемся… сейчас суда работают, надеемся, что сардина иваси все-таки баланс выровняет в положительную динамику добавил он

Ранее руководитель центра водных биоресурсов Полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Стесько назвал причину уменьшения популяции трески в Баренцевом море. По его словам, она уменьшается под влиянием климатических перемен.