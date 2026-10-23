В Росрыболовстве отметили важность наращивания производства в сфере аквакультуры Шестаков: объемы рыбоводства во всем мире превысили вылов в открытом море

Москва23 окт Вести.Объемы производства в сфере аквакультуры во всем мире превышают вылов рыбы в открытом море, поэтому России необходимо активнее развивать и стимулировать данную отрасль. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Он уточнил, что в рамках модернизации рыбной отрасли в России сегодня строятся новые суда и рыбоперерабатывающие заводы, и это направление работы показывает отличные результаты.

Конечно, у нас есть недоработки в области аквакультуры, и это для нас важнейший вызов. Сейчас объемы производства аквакультуры во всем мире превысили вылов рыбы в открытом море. Поэтому для нас, конечно, это важное направление, которое необходимо наращивать отметил глава Росрыболовства

Шестаков добавил, что ведомство рассматривает вместе с бизнесом большое количество предложений по дальнейшему развитию сферы рыбоводства.

Мы развиваем селекционное направление, мы начали активно занимаемся импортозамещением кормов для этого сектора. Но, конечно, таких крупных инвестиционных проектов в аквакультуре пока мало, и нам необходимо, конечно же, будет их стимулировать… Эта продукция, которая производится, аквакультурная, в чем еще ее прелесть, [она] приближена к рынкам потребления. Это свежая продукция. Вот это направление необходимо еще нам развивать объяснил он

Ранее в Росрыболовстве сообщили, что красной икры на российском рынке достаточно, чтобы удовлетворить спрос, в том числе и в новогодний период.