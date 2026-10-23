Шестаков: Санкции не оказали сильного влияния на сферу рыболовства в России

Санкции не оказали сильного влияния на сферу рыболовства в РФ, заявил Шестаков Шестаков: Санкции не оказали сильного влияния на сферу рыболовства в России

Москва23 окт Вести.Санкции не оказали сильного влияния на сферу рыболовства в России. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью ИС "Вести".

По его словам, ограничения лишь частично коснулись отрасли, снизив темп строительства судов.

Наши суда рыбопромысловые были именно заточены под европейские технологии, и, конечно, это заняло время для того, чтобы перепроектировать эти суда и поставить оборудование из дружественных стран. В остальном санкции никак не сыграли. Никакой роли для рыбной отрасли, даже несмотря на закрытие Америки, даже несмотря на те ограничения, которые Евросоюз вводит для нашей продукции отметил Шестаков

Он также напомнил, что РФ поставляет рыбную продукцию в свыше чем 90 стран, в том числе в Европу.

По словам Шестакова, европейцы сами создали условия, из-за которых рыба, поставляемая в ЕС, подорожала. Фактически они искусственно создают проблемы для собственного общества, подчеркнул он.