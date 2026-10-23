Москва23 октВести.Сотрудничество России и Норвегии в рыболовной отрасли является идеалом взаимодействия двух государств, так как происходит не только взаимовыгодный вылов морепродуктов, но и сохраняется их запас для естественного воспроизводства. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Он отметил, что санкции на эту сферу сотрудничества практически не повлияли.
Это очень важный пример... взаимовыгодного, очень четкого и прозрачного сотрудничества, которое нацелено, во-первых, на то, чтобы вылавливать рыбу, но и на то, чтобы сохранять запас для того, чтобы было естественное воспроизводство… Сотрудничество между Россией и Норвегией в отрасли рыболовства служит без преувеличения идеалом взаимодействияотметил он
По словам Шестакова, сейчас ведомство определяет пакет обменных квот по взаимному вылову с Норвегией на следующий год.
Мы проводим традиционную российско-норвежскую смешанную комиссию, поскольку рыбные запасы в Баренцевом и Норвежском морях и в районе архипелага Шпицберген являются нашим совместным запасом… Мы определяем, сколько можно выловить рыбы конкретных видов на 2027 год. Мы определяем пакет обменных квотуточнил глава Росрыболовства
Ранее сообщалось, что Россия экспортирует в Европу рыбной продукции на сумму свыше 200 миллионов долларов. Таким образом, европейские страны заняли четвертое место по поставкам российской рыбы.