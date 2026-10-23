В Росрыболовстве оценили сотрудничество с Норвегией по вылову морепродуктов Шестаков назвал сотрудничество с Норвегией по рыболовству идеалом взаимодействия

Москва23 окт Вести.Сотрудничество России и Норвегии в рыболовной отрасли является идеалом взаимодействия двух государств, так как происходит не только взаимовыгодный вылов морепродуктов, но и сохраняется их запас для естественного воспроизводства. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Он отметил, что санкции на эту сферу сотрудничества практически не повлияли.

Это очень важный пример... взаимовыгодного, очень четкого и прозрачного сотрудничества, которое нацелено, во-первых, на то, чтобы вылавливать рыбу, но и на то, чтобы сохранять запас для того, чтобы было естественное воспроизводство… Сотрудничество между Россией и Норвегией в отрасли рыболовства служит без преувеличения идеалом взаимодействия отметил он

По словам Шестакова, сейчас ведомство определяет пакет обменных квот по взаимному вылову с Норвегией на следующий год.

Мы проводим традиционную российско-норвежскую смешанную комиссию, поскольку рыбные запасы в Баренцевом и Норвежском морях и в районе архипелага Шпицберген являются нашим совместным запасом… Мы определяем, сколько можно выловить рыбы конкретных видов на 2027 год. Мы определяем пакет обменных квот уточнил глава Росрыболовства

Ранее сообщалось, что Россия экспортирует в Европу рыбной продукции на сумму свыше 200 миллионов долларов. Таким образом, европейские страны заняли четвертое место по поставкам российской рыбы.