Руспродсоюз: пошлины на морепродукты не окажут сильного влияния на рынок

В Руспродсоюзе заявили, что пошлины на морепродукты не повлияют на рынок Руспродсоюз: пошлины на морепродукты не окажут сильного влияния на рынок

Москва27 ноя Вести.Введение повышенных пошлин на морепродукты из недружественных стран вряд ли существенно отразится на российском рынке. Такое мнение РБК высказал исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Доля морепродуктов в потребительской корзине россиян невелика. Общее влияние на рынок вряд ли будет заметным с учетом действующего с 2014 года эмбарго на продукты и морепродукты сказал эксперт

Востриков также отметил, что импортеры давно перестроили логистику и наладили поставки из дружественных стран. Он допустил, что новые пошлины могут затронуть и реэкспорт морепродуктов, однако в этом случае потребуется согласование на межгосударственном уровне.

Ранее вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что импортные пошлины на морепродукты из недружественных стран в России будут увеличены до 35%.