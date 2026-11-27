Москва27 нояВести.Введение повышенных пошлин на морепродукты из недружественных стран вряд ли существенно отразится на российском рынке. Такое мнение РБК высказал исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
Доля морепродуктов в потребительской корзине россиян невелика. Общее влияние на рынок вряд ли будет заметным с учетом действующего с 2014 года эмбарго на продукты и морепродуктысказал эксперт
Востриков также отметил, что импортеры давно перестроили логистику и наладили поставки из дружественных стран. Он допустил, что новые пошлины могут затронуть и реэкспорт морепродуктов, однако в этом случае потребуется согласование на межгосударственном уровне.
Ранее вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что импортные пошлины на морепродукты из недружественных стран в России будут увеличены до 35%.