Цены на минтай в России снизились

Минтай в России стал дешевле на 5,6% Цены на минтай в России снизились

Москва7 ноя Вести.Оптовые цены на минтай в России снизились на 5,6%, передает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга ФГУП "Нацрыбресурс".

Оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке к 21 сентября составляли 215 рублей за кг, а ко 2 ноября снизились до 203 рублей за кг следует из данных мониторинга

Уточняется, что снижение цен на минтай произошло на Дальнем Востоке из-за конъюнктуры мирового рынка и хороших темпов путины.

Ранее сообщалось, что добыча сельди увеличилась на 37%, а минтая — на 2,2%.