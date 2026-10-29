Стоимость пачки сливочного масла в России снизилась до 205 рублей

В России подешевело сливочное масло Стоимость пачки сливочного масла в России снизилась до 205 рублей

Москва29 окт Вести.В России зафиксировано снижение розничных цен на сливочное масло, за последний год упаковка весом 180 г подешевела на 7%, достигнув 205 рублей, передает "Известия" со ссылкой на председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислава Богданова.

Наиболее заметное падение цен произошло в бюджетном сегменте, где продукты "первой цены" потеряли 19% стоимости сказал Богданов

Он пояснил, что снижению цены способствовал рост предложения и удешевление сырья.

Но эксперты предупреждают о завершении периода дешевого масла. С сентября закупочные цены на сырое молоко начали восстанавливаться.