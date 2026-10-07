Росстат: стоимость бензина за неделю снизилась в 27 регионах РФ

Стоимость бензина за неделю упала в 27 регионах России Росстат: стоимость бензина за неделю снизилась в 27 регионах РФ

Москва7 окт Вести.Стоимость бензина упала за неделю в 27 регионах России, следует из данных Росстата.

Наибольшее падение цены бензина отмечено в Марий Эл: там он стал дешевле на 2,49%. Более чем на 2% топливо подешевело в Чувашии.

Снижение стоимости топлива более чем на 1% зафиксировано в Северной Осетии-Алании, Мордовии и Ростовской области.

Во Владимирской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской и Архангельской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае бензин подешевел более чем на 0,5%.

В Кемеровской, Астраханской, Тамбовской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Курской, Ленинградской областях, в Дагестане, Крыму, на Алтае, в Пермском и Приморском краях темпы снижения цен были меньше этого уровня.

Ранее правительство России урегулировало цены на топливо в ряде регионов страны.

До этого директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что цены на топливо на российских автозаправках начинают падать из-за перераспределения объемов горючего.