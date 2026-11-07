Цена на бензин в РФ снизилась на 1,8 рубля за неделю

Бензин в РФ подешевел за неделю почти на 2 рубля Цена на бензин в РФ снизилась на 1,8 рубля за неделю

Москва7 ноя Вести.Стоимость бензина на российских АЗС в период с 26 октября по 2 ноября снизились на 1,8 рубля. Таким образом, один литр стоит 74,84 рубля. Это следует из материалов Росстата.

Дизельное топливо также подешевело – на 14 копеек. Одни литр дизеля оценивается в 86,38 рубля.

Всего понижение цен на бензин зафиксировано в 61 регионе РФ. Больше всего топливо подешевело в Калмыкии – на 20,3%, в Кабардино-Балкарии – на 13,1%, в Хакасии – на 10,4%, в Туве – на 10,1%, а в Костромской области – на 8,7%.

Помимо этого, снижение цен на 7% зафиксировано в Тюменской, Новосибирской, Астраханской, Воронежской областях и в Мари Эл. На 5% – в Республике Чувашия, в Татарстане и Томской области.

Также в РФ отмечена дефляция на уровне 0,04%.