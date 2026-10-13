В АКОРТ сообщили о снижении цен на сливочное масло, рис и свинину в сентябре В АКОРТ назвали сливочное масло, рис и свинину самыми подешевевшими продуктами

Москва13 окт Вести.Минимальная стоимость социально значимых продуктов в крупных российских торговых сетях в сентябре 2026 года оказалась на 1,6% ниже, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Сильнее всего за год подешевели сливочное масло — на 24%, рис — на 19% и свинина — на 18%. Также снизились цены на пшено, муку, хлеб и яйца. В целом годовое снижение зафиксировали в девяти из 25 категорий.

По сравнению с августом базовая продуктовая корзина в сентябре стала дешевле на 0,7%. Наиболее заметно снизились цены на овощи: морковь подешевела на 24%, картофель — на 19%, капуста — на 14%, свекла — на 12,5%, лук — на 11%.

Средняя наценка сетей на товары низшего ценового сегмента составила минус 0,3%. По данным АКОРТ, в 15 из 25 категорий такие продукты продавались дешевле закупочной стоимости.

Ранее Росстат назвал картофель самым подешевевшим продуктом в сентябре (-13,1%).