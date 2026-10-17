АКОРТ: свинина, яйца и сливочное масло подешевели больше всего с начала года

В АКОРТ назвали три продукта, которые заметно подешевели с начала года АКОРТ: свинина, яйца и сливочное масло подешевели больше всего с начала года

Москва17 окт Вести.Куриные яйца, свинина и сливочное масло сильнее других продуктов подешевели с начала года, сообщил РИА Новости глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

За девять с половиной месяцев цены на яйца снизились на 19%, на свинину - на 18%, а на сливочное масло - на 14% сообщил эксперт

Богданов связал снижение стоимости продуктов с увеличением объемов производства и конкуренцией между участниками рынка. Он также отметил, что торговые сети устанавливают минимальную наценку на яйца, а в некоторые периоды продают их даже дешевле закупочной цены.

Ранее стало известно, что самообеспеченность России мясом четвертый год подряд превышает 100%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.