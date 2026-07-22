Экономист назвал продукты, на которых можно сэкономить в июле Экономист Холод: в июле выгодно закупать свинину, курицу и крупы

Москва22 июл Вести.Экономист Леонид Холод в беседе с Life.ru рассказал, какие продукты сейчас наиболее выгодны для покупки впрок. По его словам, на полках магазинов можно найти несколько категорий товаров с привлекательными ценами — от круп до мяса и сезонных овощей.

Специалист объяснил, что снижение стоимости связано в первую очередь с падением покупательской активности и избытком предложения у производителей.

Без ажиотажа можно купить гречку и рис. Потому что урожай не очень хороший, а товарные запасы небольшие — поэтому сейчас дешево заявил Холод

Также, по его мнению, выгодным приобретением станет курица, однако хранить ее впрок не получится.

Особое внимание экономист обратил на ситуацию с мясом. Он отметил, что в обоих сегментах — свинине и птице — наблюдается легкое перепроизводство, вызванное снижением спроса. Производители попытались повысить цены месяц назад, но рынок не поддержал этих изменений.

Когда товара много, избыток направляется за рубеж, и тогда цена становится более равновесной. Но с экспортом мяса все не так просто. Там довольно сложная сертификация и оформление пояснил Холод

Экономист также рекомендовал не упускать сезонные предложения.

Картошка — на 21 процент упала в цене, это дешево, можно покупать. Значит, борщевой набор — это капуста, свекла, морковка, лук, самые простейшие овощи открытого грунта. То, что сейчас поспевает в нашей средней полосе, то и надо брать заключил экономист

По словам эксперта, в период массового поступления нового урожая эти продукты остаются самыми доступными на протяжении всего года.

По данным статистики, свинина в России подешевела почти на 2% за шесть месяцев 2026 года.