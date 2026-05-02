Москва2 маяВести.Свинина второй год подряд остается самым доступным мясом для шашлыка в крупных российских торговых сетях. Об этом ТАСС рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
С прошлого года цены на свиной шашлык изменились в пределах инфляции, но позиция остается лидером в своей категории, отметил он.
Свинина второй год подряд остается самым доступным мясом для шашлыка в крупных торговых сетях: минимальная стоимость начинается от 250 рублей за килограммсообщил Богданов
Курица стоит дороже: микс из бедра и крыла цыпленка-бройлера обойдется в 260 рублей за кг, шашлык из мяса цыпленка-бройлера – в 285 рублей. При этом куриный шашлык за год подешевел на 8%.
Дешевле стала и индейка за счет расширения предложения. Минимальная стоимость шашлычного набора составила в 2026 году 511 рублей.
Богданов также сообщил, что торговые сети расширили ассортимент – в магазинах представлено до 35 позиций шашлыка: на развес, упакованного, в разнообразии маринадов. Покупатели выбирают как один вид мяса, так и ассорти из различных видов шашлыка.
Ранее в МЧС сообщили, что местные власти могут запрещать приготовление шашлыков в случае пожарной опасности. А доцент Университета имени О. Е. Кутафина Наталия Ведышева напомнила, что размещение мангала и приготовление шашлыка вне пикниковых зон может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей.