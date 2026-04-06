Глава ВАРПЭ Зверев: в 2026 году самой дешевой рыбой стала пикша

Москва6 апр Вести.С начала 2026 года самой дешевой рыбой на российском оптовом рынке стала пикша, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его словам, с января стоимость пикши снизилась на 5,4%, а за последний год цена на нее упала на 17,5%, достигнув 350 рублей за килограмм.

Основной причиной снижения стоимости стало увеличение доли мелких особей в уловах, что связано с особенностями жизненного цикла пикши и географией промысла в регионах Северо-Западном федеральном округе.

Другим фактором стало повышение общего допустимого улова.

Зверев отметил, что запасы пикши значительно выросли благодаря урожайным поколениям 2022–2023 годов, в то время как запасы трески остаются на низком уровне.

В текущем году российские рыбаки планируют добыть около 67 тысяч тонн пикши — на 20% больше по сравнению с 2025 годом. К концу марта выловлено 20,5 тысячи тонн — на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В розничной торговле цены на мороженую пикшу для жителей регионов, входящих в Центральный федеральный округ, варьируются от 500 до 900 рублей за килограмм, в зависимости от производителя и точки продажи.

Ранее в ВАРПЭ рассказали, что самыми подешевевшими в 2025 году видами рыбы стали сельдь, скумбрия и треска.

В феврале 2026 года министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила о начале поставок отечественной рыбы в Бразилию.