Росстат: самообеспеченность России мясом превышает 100% четвертый год подряд

Россия обеспечена собственным мясом на 100% четвертый год подряд Росстат: самообеспеченность России мясом превышает 100% четвертый год подряд

Москва8 окт Вести.Самообеспеченность России мясом четвертый год подряд превышает 100%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые приводит РИА Новости.

Впервые в новейшей истории отметку в 100% показатель превысил в 2020 году (100,1%), после чего в 2021 году снизился до 99,7%. В 2022-2025 годах самообеспеченность мясом составила 101,8%, 101,7%, 101,9% и 102,2% соответственно говорится в публикации

Согласно статистике, самообеспечение мясом в 2025 году превысило 100% в 27 регионах. Наибольший уровень был в Белгородской области - 1027,7%.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2025 года добилась полной самообеспеченности картофелем.