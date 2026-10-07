Москва7 окт Вести.Экспорт российской свинины на зарубежные рынки может уверенно вырасти на 10% к концу 2026 года. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По его оценке, Россия, несмотря на все имеющиеся сложности, остается крупным экспортером мясной продукции.

Мы, наверное, не побьем рекорд прошлого года, но по свинине у нас будет уверенный рост - плюс 10%... Нарастили объемы поставок на филиппинский рынок. В этом году, по нашим оценкам, мы можем экспортировать на Филиппины свинину на сумму примерно 80 миллионов долларов, то есть порядка, наверное, 40 тысяч тонн вывезем сообщил Юшин

Что касается экспорта говядины, то Россия поставляет меньшие объемы данного вида мясной продукции, но по большей стоимости, так как на зарубежных рынках ценится мясо более высокого качества, отметил эксперт.

Мы продаем говядину по все более и более высокой цене. Это связано с тем, что наша высококачественная говядина специализированных мясных пород в целом ряде стран очень ценится, причем за нее готовы платить более высокую цену, то есть достаточно приличную премию к цене по сравнению с некоторыми другими странами-поставщиками, которые о себе давным-давно заявили добавил он

Ранее сообщалось, что россияне стали добавлять в свой рацион больше мяса и мясных продуктов. Так, их потребление в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограмм в среднем на человека в год.