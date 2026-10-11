Потребление мяса в России увеличилось до рекордных 83 кг на душу населения

Мясной рацион россиян достиг рекорда с 1990 года Потребление мяса в России увеличилось до рекордных 83 кг на душу населения

Москва11 окт Вести.В России по итогам 2025 года потребление мяса на душу населения составило максимальные с 1990 года 83 кг. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые приводит РИА Новости.

В 1990 году потребление мяса и мясопродуктов в России оценивалось в 75 кг на душу населения. При этом в 1990-1999 годах показатель снижался, достигнув в начале нулевых минимальных 45 кг говорится в публикации

Как уточняется, россияне стали съедать более 80 кг мяса в год в 2023-м. В 2025 году показатель вырос до 83 кг.

Ранее сообщалось, что самообеспеченность России мясом четвертый год подряд превышает 100%.