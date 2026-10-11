Москва11 октВести.В России по итогам 2025 года потребление мяса на душу населения составило максимальные с 1990 года 83 кг. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые приводит РИА Новости.
В 1990 году потребление мяса и мясопродуктов в России оценивалось в 75 кг на душу населения. При этом в 1990-1999 годах показатель снижался, достигнув в начале нулевых минимальных 45 кгговорится в публикации
Как уточняется, россияне стали съедать более 80 кг мяса в год в 2023-м. В 2025 году показатель вырос до 83 кг.
Ранее сообщалось, что самообеспеченность России мясом четвертый год подряд превышает 100%.