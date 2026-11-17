Москва17 ноя Вести.В России куриное мясо подорожало из-за сокращения внутреннего производства. Об этом ИС "Вести" заявил директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии Анатолий Тихонов.

Эксперт отметил, что мясо бройлеров подорожало на 37%.

Есть объективные причины … Во-первых, это сокращение внутреннего производства. У нас фактически с января по октябрь промышленный выпуск мяса и субпродуктов из домашней птицы сократился почти на 6% … Из-за того, что в прошлом году было перепроизводство мощное, в сентябре цены на курятину резко упали … И сейчас идет такая корректировка, потому что рост издержек идет по всей цепочке, и корректировок просто не избежать