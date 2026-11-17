Москва17 нояВести.В России куриное мясо подорожало из-за сокращения внутреннего производства. Об этом ИС "Вести" заявил директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии Анатолий Тихонов.
Эксперт отметил, что мясо бройлеров подорожало на 37%.
Есть объективные причины … Во-первых, это сокращение внутреннего производства. У нас фактически с января по октябрь промышленный выпуск мяса и субпродуктов из домашней птицы сократился почти на 6% … Из-за того, что в прошлом году было перепроизводство мощное, в сентябре цены на курятину резко упали … И сейчас идет такая корректировка, потому что рост издержек идет по всей цепочке, и корректировок просто не избежатьзаявил эксперт
Подорожание куриного мяса может потянуть за собой цены на свинину, предупредил эксперт.
Ранее академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что мыть сырую курицу перед приготовлением не требуется, поскольку последующая термическая обработка уничтожает содержащиеся в продукте микроорганизмы.