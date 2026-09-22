В Минсельхозе РФ заявили о корректировке цен на мясо птицы

Минсельхоз РФ прокомментировал подорожание мяса птицы В Минсельхозе РФ заявили о корректировке цен на мясо птицы

Москва22 сен Вести.В России наблюдается корректировка цен на мясо птицы после того, как стоимость этой категории продуктов долгое время оставалась низкой, несмотря на рост издержек производства. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.

В ведомстве пояснили, что оптовые цены меняются под давлением рыночной конъюнктуры и динамики себестоимости производства.

В течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. В настоящее время происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производства пояснили в Минсельхозе

Ранее стало известно, что мясо птицы в России по итогам августа подорожало на 15,8% в годовом выражении. Тенденция характерна как для свежих, так и для замороженных продуктов.