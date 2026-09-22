Москва22 сенВести.В России наблюдается корректировка цен на мясо птицы после того, как стоимость этой категории продуктов долгое время оставалась низкой, несмотря на рост издержек производства. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.
В ведомстве пояснили, что оптовые цены меняются под давлением рыночной конъюнктуры и динамики себестоимости производства.
В течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. В настоящее время происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производствапояснили в Минсельхозе
Ранее стало известно, что мясо птицы в России по итогам августа подорожало на 15,8% в годовом выражении. Тенденция характерна как для свежих, так и для замороженных продуктов.