Мясо птицы в России подорожало год к году более чем на 15%

Мясо птицы в РФ подорожало более чем на 15% за год Мясо птицы в России подорожало год к году более чем на 15%

Москва22 сен Вести.В РФ ускорился рост цен на мясо птицы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата.

Так, курица в августе 2026 года подорожала в годовом выражении на 15,8%, индейка – на 15,1%. Рост цен связывают с увеличением издержек производителей.

Средняя розничная стоимость охлажденных и замороженных кур в августе составила 263,6 рубля за килограмм. Это наиболее заметный рост среди основных мясных позиций: в июне курятина дорожала на 5% в годовом выражении, в июле – уже на 13,4%.

Индейка в августе подорожала в среднем до 645 рублей за килограмм. Годовой рост цен составил 15,1% против 9% в июне и 11,8% в июле.

По данным "Коммерсанта", в период с 14 по 20 сентября закупочная цена тушки бройлера составила в среднем 225 рублей за килограмм, увеличившись на 18% год к году. Стоимость филе и бедер выросла на 28%, окорочков – на 20%.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать мясо птицы, чем говядину или свинину. В первом полугодии текущего года продажи индейки в РФ выросли на 17%.