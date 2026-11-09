Академик РАН Онищенко призвал отказаться от мытья курицы перед готовкой

Эпидемиолог объяснил, почему сырую курицу не нужно мыть перед приготовлением Академик РАН Онищенко призвал отказаться от мытья курицы перед готовкой

Москва9 ноя Вести.Мыть сырую курицу перед приготовлением не требуется, поскольку последующая термическая обработка уничтожает содержащиеся в продукте микроорганизмы, заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с "Абзацем".

Обжаривание или варка мяса позволяют надежно устранить патогенную микрофлору, поэтому предварительное мытье птицы не имеет практического смысла сказал специалист

Онищенко также отметил, что вода не поможет избавиться от возможных химических загрязнений. Для выявления и контроля подобных веществ предусмотрены другие методы проверки качества продуктов.

Тем, кто по-прежнему считает мытье курицы необходимым, академик посоветовал ознакомиться с технологическими картами приготовления блюд, доступными в интернете.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики кишечных инфекций, среди которых мытье овощей и достаточная термическая обработка мяса.