Шеф-повар объяснил, зачем мыть орехи перед их употреблением

Шеф-повар посоветовал мыть орехи перед готовкой Шеф-повар объяснил, зачем мыть орехи перед их употреблением

Москва29 авг Вести.Перед употреблением и приготовлением орехи необходимо промыть и замочить в воде, чтобы организм впоследствии лучше их усвоил. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал шеф-повар Сергей Синицын.

По его словам, в орехах содержатся специальные вещества – ингибиторы ферментов, которые защищают их в дикой природе и снижают активность пищеварительных ферментов у животных.

Орехи необходимо до того, как их готовить, обработать проточной водой обязательно… Потом надо замочить: либо замачиваются они в кипятке, просто кипятком заливаете, либо их замочить в холодной воде прямо на ночь посоветовал шеф-повар

В противном случае орехи будут плохо усваиваться организмом при употреблении.

Вы это не почувствуете по вкусу… Вот вы съели 100 грамм ореха, а организм воспримет всего лишь 20 [грамм] отметил Синицын

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