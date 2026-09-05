Москва5 сен Вести.У брусники довольно яркий вкус – ее можно и сублимировать, и делать моченой, и готовить с ней различные соусы и десерты, рассказал в беседе с ИС "Вести" шеф-повар одного из столичных ресторанов Антон Истратов.

Выбрать ягоду, по его словам, не так сложно – нужно посмотреть, чтобы она была примерно одного цвета.

В принципе каких-то сверх специальных условий по выбору нет. Главное просто смотреть, чтобы она вся была примерно одинаковая – яркого цвета. Потому что потемневшая брусника, например, может горчить чуть сильнее, чем яркая... сказал Истратов

Брусника – ягода с горчинкой. Чтобы убрать лишнюю горечь и раскрыть вкус ягоды, существует лайфхак, сказал Истратов.

Есть небольшой лайфхак, чтобы из брусники ушла лишняя горечь. В любой продукт, который вы с ней готовите, можно в конце добавить небольшой кубик сливочного масла. Сливочное масло помогает скруглить вкус брусники и сделать его более объемным и таким более изящным, скажем так посоветовал он

Из брусники можно приготовить соус, который хорошо подойдет к несладкому блюду, поделился шеф-повар.

Здесь базовый секрет, на самом деле, находится в плоскости того, если вы в принципе готовите соус из ягод к мясу, к дичи, к любому несладкому блюду очень важно в самом соусе использовать какие-то несладкие специи. То есть, например, к бруснике можно добавить немного тимьяна, немного можжевельника. И тогда это намного лучше будет сочетаться с мясом пояснил Истратов

По словам шеф-повара, еще одним популярным блюдом из брусники является пирог. Готовить его можно на любом тесте – на песочном, слоенном – однако лучше использовать дрожжевое.

Дрожжевое за счет как раз-таки обилия масла помогает снять брусничный вкус… Здесь важно начинку не делать слишком жидкой, иначе, соответственно, все это превратится из пирога в одну большую кашу добавил он

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