В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать и хранить куриные яйца Эксперты назвали ключевые критерии выбора и сроки хранения куриных яиц

Москва20 сен Вести.При выборе куриных яиц необходимо внимательно осматривать скорлупу: она должна быть чистой, без трещин, сколов, перьев и грязи. Об этом в разговоре с NEWS.ru напомнили эксперты Роскачества.

Специалисты подчеркнули важность проверки даты изготовления и наличия заводской маркировки с обозначением вида и категории массы. Хранить продукт следует при температуре от 0 до 20 °C отдельно от сильно пахнущих товаров и сырого мяса. Срок годности диетических яиц не превышает 7 суток, столовых — до 25 суток, а мытых — не более 12 дней.

В Роскачестве также рекомендуют обязательно мыть яйца теплой водой с мылом непосредственно перед готовкой, мыть руки после контакта с ними и варить в подсоленной воде.