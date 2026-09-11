Производство яиц в России увеличилось на 2,2%

В России производство яиц к июлю 2026 года выросло на 2,2% Производство яиц в России увеличилось на 2,2%

Москва11 сен Вести.В Российской Федерации производство яиц за первые семь месяцев 2026 года увеличилось на 2,2% - до 23,7 миллиарда штук.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Максимальное количество яиц было произведено в Ленинградской области - 2,4 миллиарда штук. Кроме того, в топ-5 регионов РФ вошли Свердловская область (989 миллионов штук), Мордовия (974 миллиона), Белгородская область (901 миллион) и Челябинская область (882 миллиона).

Потребление подобной продукции в 2025 году выросло до 251 яйца на одного человека, что является максимальным показателем за 40 лет.