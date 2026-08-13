Эксперт: больше всего яблок выращивают в Кабардино-Балкарии Эксперт: каждое четвертое яблоко в России созревает в Кабардино-Балкарии

Москва13 авг Вести.Кабардино-Балкария – абсолютный лидер по производству яблок в России. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры садоводства и лесного дела Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ), кандидат сельскохозяйственных наук Беслан Бесланеев. По его словам, в 2026 году урожай ожидается на уровне прошлого года — свыше 1,1 млн тонн плодов.

Каждое четвертое яблоко в России выращивается в Кабардино-Балкарии​​​. И по вкусовым качествам у нас, наверное, самые вкусные яблоки отметил специалист

По его словам, в республике есть все слагаемые для выращивания яблок: погодные условия, влага и небольшая скорость ветров. В регионе растет много разных сортов яблонь – от классических до специально выведенных. Один из таких — Ренет Кабардинский.