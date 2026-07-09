В Нижегородской области коэффициент рождаемости обогнал общероссийский уровень Суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области вырос до 1,357

Москва9 июл Вести.В Нижегородской области суммарный коэффициент рождаемости впервые с 1990 года превысил средний показатель по России, достигнув отметки 1,357. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в мессенджере MAX.

Суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 1990 года превысил среднероссийский показатель (1,352) и поднялся до отметки 1,357! написал Глеб Никитин

По его словам, с июня 2025 года прирост СКР составил почти 8 процентов, что стало лучшим результатом среди регионов Российской Федерации за год. Для сравнения: средний показатель по Приволжскому федеральному округу – 1,295.

Глава региона связал положительную динамику с реализацией нижегородского проекта "Основа" и дополнительными мерами поддержки семей. Он отметил, что команда правительства продолжает расширять спектр мер и устранять барьеры, мешающие семьям решиться на рождение ребенка.