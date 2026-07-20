Москва20 июлВести.В конце 2030-х – начале 2040-х в Нижегородской области могут ввести в эксплуатацию новую атомную электростанцию. Об этом губернатор региона Глеб Никитин написал в MAX.
Возведение такого серьезного объекта потребует длительного времени. Ввод возможен ориентировочно в конце 2030-х – начале 2040-х годовговорится в сообщении
Никитин отметил, что уже в процессе строительства АЭС внесет вклад в развитие экономики региона, а после ее запуска энергетический комплекс Нижегородской области получит колоссальные возможности для развития.
По словам губернатора, отказ от достройки Горьковской АСТ после аварии на Чернобыльской АЭС был большой ошибкой и противоречил здравому смыслу. Никитин подчеркнул, что теперь безопасность электростанций находится на совершенно другом уровне.