Никитин заявил о возможной постройке АЭС к концу 2030-х в Нижегородской области

АЭС могут построить к концу 2030-х в Нижегородской области Никитин заявил о возможной постройке АЭС к концу 2030-х в Нижегородской области

Москва20 июл Вести.В конце 2030-х – начале 2040-х в Нижегородской области могут ввести в эксплуатацию новую атомную электростанцию. Об этом губернатор региона Глеб Никитин написал в MAX.

Возведение такого серьезного объекта потребует длительного времени. Ввод возможен ориентировочно в конце 2030-х – начале 2040-х годов говорится в сообщении

Никитин отметил, что уже в процессе строительства АЭС внесет вклад в развитие экономики региона, а после ее запуска энергетический комплекс Нижегородской области получит колоссальные возможности для развития.

По словам губернатора, отказ от достройки Горьковской АСТ после аварии на Чернобыльской АЭС был большой ошибкой и противоречил здравому смыслу. Никитин подчеркнул, что теперь безопасность электростанций находится на совершенно другом уровне.