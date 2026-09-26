Москва26 сен Вести.Скумбрия считается одним из доступных и полезных видов рыбы и является источником белка, омега-3 и витаминов. При этом у продукта есть ограничения по употреблению, а при покупке копченой рыбы важно учитывать способ ее обработки и состав. Об этом специалисты Роскачества рассказали RT.

По словам экспертов, от скумбрии следует отказаться при аллергии или индивидуальной непереносимости рыбы.

Копченую скумбрию нужно употреблять с осторожностью при гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваниях из-за высокого содержания соли. Также она не рекомендуется при болезнях почек, так как избыток натрия может быть опасен сообщили специалисты

В Роскачестве также отметили различия между горячим и холодным копчением. При горячей обработке рыба приобретает более выраженные вкус и аромат, а высокая температура снижает риск наличия микроорганизмов.

Холодное копчение, в свою очередь, сохраняет больше полезных веществ, но требует тщательного контроля качества, поскольку низкие температуры не всегда уничтожают бактерии. А копченая скумбрия остается источником белка и омега-3. Ее удобно использовать в салатах и закусках. Однако есть и минусы: высокое содержание соли и применение синтетических веществ для усиления вкуса и аромата отметили там

При выборе скумбрии горячего или холодного копчения специалисты советуют оценивать внешний вид продукта. На поверхности рыбы не должно быть подтеков и пятен. Также стоит изучить состав и убедиться в отсутствии красителей – по словам экспертов, это может свидетельствовать о натуральном копчении.