В Роскачестве рассказали, кому халву есть точно не стоит Роскачество: халва противопоказана при болезнях печени, гастрите и диабете

Москва25 сен Вести.Халву нельзя есть людям с гастритом, болезнями печени и диабетом, заявили эксперты Роскачества порталу NEWS.ru.

Специалисты предупредили, что чрезмерное употребление этого продукта может спровоцировать сбой обмена веществ, резкие скачки сахара в крови, тяжесть в желудке, вздутие, изжогу и повышение уровня холестерина.

Несмотря на натуральный состав, халву нельзя назвать универсальным и полностью безопасным продуктом. Ее вред связан прежде всего с высокой калорийностью, большим количеством сахара и жиров, а также с индивидуальными особенностями организма. Продукт не рекомендуется людям с сахарным диабетом, при аллергии, ожирении и склонности к набору веса, при заболеваниях поджелудочной железы и печени, а также гастрите рассказали в Роскачестве

Безопасная порция продукта - 20-30 грамм в день при его употреблении не чаще двух-трех раз в неделю, отметили в ведомстве.

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