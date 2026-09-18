В Роскачестве предостерегли от жарки на соевом и кукурузном масле

В Роскачестве назвали подходящие и вредные виды масла для жарки В Роскачестве предостерегли от жарки на соевом и кукурузном масле

Москва18 сен Вести.Для жарки необходимо выбирать рафинированное и дезодорированное растительное масло, способное выдерживать высокие температуры. Об этом в беседе с RT сообщили специалисты Роскачества.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на прозрачность продукта, отсутствие осадка и высший сорт на этикетке. Наиболее подходящими для термической обработки считаются оливковое (за исключением вариантов virgin и extra virgin), подсолнечное, кокосовое, арахисовое и пальмовое масла.

В то же время специалисты настоятельно не советуют жарить на нерафинированных маслах, так как они быстро подгорают с выделением вредных веществ, а также на соевом, рапсовом и кукурузном маслах из-за высокого содержания полиненасыщенных жирных кислот.