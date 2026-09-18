Москва18 сенВести.Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал KP.RU, что домашние задания для школьников нужны, но при этом важно не перегружать детей.
Онищенко попросили пояснить, что медицина думает о домашних заданиях школьников и нужно ли их отменять.
Что значит - отменять? Упорядочить надо. Потому что занятия в школе на уроке мало, чтобы освоить материал. Надо его закрепить. Лучше дома, самостоятельноответил Онищенко
По его словам, благодаря домашним заданиям отрабатываются навыки и улучшается запоминание.
Другое дело – не перегружать школьника заданиями, чтобы он не сидел над книгами круглые суткиподчеркнул Онищенко
Важно, чтобы ребенок не получил искривление позвоночника, не испортил зрение и не впал в депрессивное состояние, добавил бывший главный санитарный врач России.
Он обратил внимание, что с этого года отменены домашние задания для первоклашек.
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Им дают время привыкнуть к школьным ритмам, перестроиться, а уж потом – работать, как все ученикипояснил Онищенко
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