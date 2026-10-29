Биолог объяснила, почему не стоит мыть яйца перед хранением в холодильнике Эксперт Кулач: не стоит мыть яйца перед хранением в холодильнике

Москва29 окт Вести.Доцент кафедры биологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Полина Кулач в беседе с RT напомнила, что мыть яйца перед хранением в холодильнике не стоит, иначе они быстрее испортятся.

По ее словам, на свежих яйцах есть тонкая невидимая органическая пленка, которая работает как природный антисептик. Она закупоривает поры в скорлупе, не давая бактериям, например, сальмонелле, попасть внутрь, а влаге испариться.

Как только вы моете яйцо теплой водой с мылом или просто мочалкой, кутикула смывается. Скорлупа на самом деле не монолитная — она пористая, как губка. Без защитного слоя вода под давлением вместе с грязью и бактериями с поверхности буквально вдавливается в эти поры. Кроме того, через открытые поры яйцо начинает быстро терять влагу и углекислый газ, из-за чего белок разжижается, а яйцо портится в разы быстрее сказала Кулач

Специалист посоветовала хранить яйца в заводской картонной коробке: она защищает от растрескивания и изолирует поры от запахов других продуктов. Мыть яйца нужно строго перед приготовлением, лучше теплой водой, чтобы поры не втянули бактерии внутрь.

Сразу после мытья яйцо нужно разбить и приготовить. Мытое сырое яйцо храниться в холодильнике не может заключила эксперт

Ранее академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что мыть куриные яйца из магазина перед приготовлением дома необязательно, если они продавались в заводской упаковке.