Москва7 окт Вести.По итогам 2025 года России удалось выйти на полную самообеспеченность картофелем. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые приводит РИА Новости.

Самообеспеченность России картофелем в 2024 году находилась на уровне 92%, по итогам прошлого года - 100,3%. Таким образом, рост составил 8,3 процентного пункта говорится в публикации

Согласно данным Росстата, уровень самообеспечения картофелем в 2025 году превысил 100% в 32 регионах РФ. В Брянской и Астраханской областях показатель был выше 200%.

Как уточняется, в последний раз полная самообеспеченность России картофелем достигалась в 2023 году и была на уровне 101%.