Росстат: урожай картофеля в России снизился на 8,7%

Урожай картофеля в России снизился на 8,7% Росстат: урожай картофеля в России снизился на 8,7%

Москва23 окт Вести.Урожай картофеля в России снизился на 8,7%, согласно данным на 1 октября 2026 года, следует из оценки Росстата.

Уточняется, что к октябрю было собрано 14,65 млн тонн корнеплода.

Сбор урожая картофеля в сельхозорганизациях снизился на 13,8% и составил 3,1 млн тонн. В фермерских хозяйствах снижение достигло 5,9%, собрано 2,1 млн тонн. Доля сбора среди населения составила 9,5 млн тонн, что на 6% меньше прошлогоднего показателя.

Сбор урожая картофеля обычно окончательно завершается в ноябре.

Ранее стало известно, что в Белоруссии вырастили гигантскую картофелину массой почти 1,3 кг.