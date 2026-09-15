KP.RU: Цены на картофель упадут в октябре и вернутся к росту к зиме

Эксперт объяснила, почему картофель станет дешевле к середине осени KP.RU: Цены на картофель упадут в октябре и вернутся к росту к зиме

Москва15 сен Вести.Наиболее доступные цены на картофель в текущем сезоне ожидаются в октябре и ноябре, когда на рынок поступит весь собранный урожай. Об этом в интервью KP.RU сообщила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова.

По прогнозу экономиста, стоимость картофеля в середине осени способна снизиться на 15–30% по сравнению с августовскими показателями. На масштаб удешевления напрямую повлияют итоговые объемы сбора, однако сильное падение цен будут сдерживать возросшие траты аграриев на топливо, удобрения и логистику.

Ближе к Новому году и вплоть до начала лета эксперты прогнозируют традиционную волну сезонного подорожания корнеплода.