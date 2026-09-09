В августе стоимость картофеля упала почти до 59 рублей за килограмм

Руспродсоюз: картофель стал самым подешевевшим продуктом в России В августе стоимость картофеля упала почти до 59 рублей за килограмм

Москва9 сен Вести.В России цена на картофель заметно снизилась, в августе стоимость овоща упала до 59,1 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе.

Картофель стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России​​​. Средние потребительские цены на него к концу августа составили 59,1 рубля за килограмм, что на 16,5% ниже месяца ранее говорится в сообщении

Также, по данным ассоциации, в пятерку продуктов с самой высокой динамикой снижения цен вошли и другие овощи борщевого набора: капуста со снижением на 16,4%, морковь (12,6%), свекла (11,8%), а также помидоры (8,4%) и лук (8,2%).