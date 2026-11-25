Агроэксперт Тихонов: объем урожая фруктов и овощей не сильно повлияет на цены

Россиянам рассказали, повлияет ли объем урожая за 2026 год на цены Агроэксперт Тихонов: объем урожая фруктов и овощей не сильно повлияет на цены

Москва25 ноя Вести.Объемы собранных в 2026 году в России фруктов и овощей не сильно повлияют на ценообразование. Об этом заявил директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.

По его словам, которые приводит KP.RU, картофелю и овощам не обойтись без сезонного подорожания весной и в начале лета, однако импорт и меры государственного регулирования помогут сгладить рост цен.

По зерну и масличным можно ждать стабилизации цен или некоторого понижения. По сахару и крупам вероятна стабильность. … И по другим культурам цена на магазинной полке определяется не только валовым сбором. Между "урожай есть" и "цена комфортная" много других факторов сказал Тихонов

Тихонов подчеркнул, что на цены также влияют доставка, стоимость кредитов и ситуация на мировых рынках.

В октябре из данных Росстата стало известно, что урожай картофеля в России снизился на 8,7%. К 1 октябрю было собрано 14,65 млн тонн корнеплода.