Москва7 сен Вести.Мировой индекс цен на продукты питания по данным ООН вырос в августе до максимума с 2022 года, однако такой рост носит краткосрочный характер и связан с геополитическими конфликтами и природными явлениями. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

По словам эксперта, несмотря на снижение мирового урожая зерна в 2026 году на 2% по сравнению с прошлым годом, проблем в этой сфере нет, а по отдельным регионам сбор урожая даже выше, чем в 2024 году.

По поводу роста цен – это все-таки краткосрочный, в краткосрочном периоде, поскольку мы видим по статистике, что, несмотря на то, что в прошлом году у нас были максимальные объемы урожая, сейчас снижение примерно на 2%, но тем не менее по отдельным регионам есть рост, если сравнивать с двадцать четвертым годом, опять-таки сбор урожая выше, поэтому по объективным цифрам у нас проблем в мире с зерновыми не наблюдается. А рост цен – это как раз ответ на конфликты, природные явления... То есть это именно здесь и сейчас, но в долгосрочном периоде каких-то серьезных кризисных явлений все-таки не ожидается сказала Прикладова

Ранее агентство Bloomberg заявило, что неблагоприятные погодные условия, конфликт на Украине и военные действия на Ближнем Востоке могут привести к новой волне роста мировых цен на продовольствие.