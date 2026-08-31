Москва31 авг Вести.Жителей США ожидает новый скачок цен на продукты питания, причем ценовой шок может оказаться куда более ощутимым и масштабным, чем предыдущие. Об этом пишет издание Axios.

До сих пор рост цен в американских магазинах болезненнее всего ощущался в нескольких дорогих категориях - говядина, кофе, шоколад. Однако теперь факторы, толкающие стоимость еды вверх, начали накапливаться: дорожает зерно, стремительно растут цены на удобрения и топливо, добавляются непредсказуемая погода и продолжающиеся военные конфликты. Как отмечает издание, продовольственная цепочка США завязана на обширную глобальную систему поставок, и напряжение нарастает по всей ее длине.

Ценовое давление, как ожидается, сохранится на протяжении первой половины 2027 года, поскольку эффекты урожая и цен все еще нарастают, а последствия для сельского хозяйства отстают от океанического пика (пиковое отклонение температуры океана из-за явления Эль-Ниньо - прим. ред.) на 6-12 месяцев цитирует Axios доклад аналитиков J.P. Morgan

Согласно этому отчету мировая продовольственная инфляция в первой половине 2027 года достигнет 5% - почти вдвое больше, чем в первой половине 2026 года. Конфликты в Иране и на Украине привели к росту цен на дизельное топливо, из-за чего дороже обходятся работа сельхозтехники при сборе урожая и доставка продуктов от поставщиков в магазины. Война в Иране также нарушила поставки и подтолкнула вверх стоимость удобрений, поскольку значительная их часть проходит через Ормузский пролив.

Цены на кукурузу и пшеницу стремительно растут, достигнув на минувшей неделе максимума за последние три года: урожайность кукурузы пострадала из-за плохой погоды, а экспорт пшеницы дестабилизирован конфликтом России и Украины. Поскольку пшеница - ключевой компонент базовых продуктов, а кукуруза широко используется как корм для скота, их удорожание тянет за собой цены на мясо, молочную продукцию и яйца. При этом рост биржевых цен не приносит выгоды фермерам - их затраты также растут из-за кризисов.

Axios пишет, что в США растворимый кофе за год прибавил в цене 15,8%, помидоры - 12,8%, ростбифы из говядины - 13,5%, яблоки - 11,1%. По данным свежего опроса Economist/YouGov, около трех четвертей американцев отмечают, что цены на продукты в их регионах продолжают расти. Аналитики предупреждают, что подобные факторы не бьют по бюджету потребителей мгновенно, однако нарастающая нагрузка на стоимость выращивания, сбора и транспортировки продовольствия грозит сделать и без того дорогой поход в магазин еще более затратным.