Фермер в Белоруссии вырастил картофелину весом почти 1,3 кг

В Белоруссии вырастили гигантскую картофелину массой почти 1,3 кг Фермер в Белоруссии вырастил картофелину весом почти 1,3 кг

Москва19 окт Вести.В Белоруссии фермер вырастил картофелину весом почти 1,3 килограмма. Фотографию соответствующей продукции опубликовала жительница республики Алена Лошкевич в социальной сети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская).

На кадре картофелина лежит на весах, которые показывают, что вес клубня составляет 1281 грамм.

Посмотрите, какая огромная бульба в Беларуси! Середина октября, муж фермер начал копать картошку​​​. Принес трофей написала Лошкевич

В среднем вес крупной картофелины, как правило, составляет от 180 до 250 граммов.