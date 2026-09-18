Тунца с рекордным весом 285 кг поймали на Сахалине На Сахалине поймали тунца с рекордным весом 285 кг

Москва18 сен Вести.Огромного тунца с рекордным для Дальнего Востока весом 285 кг поймали на Сахалине две женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рыбачку Веронику Максимову.

Мы с подругой рыбачили на Восточном побережье, в районе мыса Свободный. Выходили с озера Изменчивого. На обратном пути, на удалении от берега 3-4 км клюнул тунец. Позже выяснилось, что его вес 285 кг. На борт мы его не затаскивали, мы его тащили волоком рассказала женщина

По ее словам, на берегу рыбаки и отдыхающие оказали помощь. "Со всеми поделилась мясом тунца", - добавила Вероника Максимова.

Ранее сообщалось, что на Сахалине поймали тунца с 8 кетинами внутри, один из рыбаков выловил экземпляр размером с человека.