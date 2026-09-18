Рекордного тунца на Сахалине весом 285 кг поднимали из воды автокраном

На Сахалине рекордного тунца весом 285 кг пришлось поднимать автокраном Рекордного тунца на Сахалине весом 285 кг поднимали из воды автокраном

Москва18 сен Вести.Гигантского тунца длиной 263 см и весом 285 кг, которого рыбаки выловили на Сахалине, пришлось поднимать из воды автокраном. Об этом сообщили в правительстве Сахалинской области в MAX.

Пойманный тунец – это абсолютный рекорд Дальнего Востока.

По словам капитана Вероники Максимовой, улов сделали в районе мыса Свободный на восточном побережье острова. Стоимость такого трофея может достигать нескольких миллионов рублей отмечается в сообщении

Предыдущий рекорд Дальнего Востока установили два года назад у берегов Итурупа, тунец был весом 284 кг.