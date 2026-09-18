Москва18 сенВести.Гигантского тунца длиной 263 см и весом 285 кг, которого рыбаки выловили на Сахалине, пришлось поднимать из воды автокраном. Об этом сообщили в правительстве Сахалинской области в MAX.
Пойманный тунец – это абсолютный рекорд Дальнего Востока.
По словам капитана Вероники Максимовой, улов сделали в районе мыса Свободный на восточном побережье острова. Стоимость такого трофея может достигать нескольких миллионов рублейотмечается в сообщении
Предыдущий рекорд Дальнего Востока установили два года назад у берегов Итурупа, тунец был весом 284 кг.