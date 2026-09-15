На Сахалине поймали прожорливого тунца, нафаршированного кетой Огромного тунца с 8 кетинами в желудке поймал рыбак на Сахалине

Москва15 сен Вести.На Сахалине поймали тунца с 8 кетинами внутри, сообщается на сайте местного телеканала astv.ru.

По словам одного из профессиональных рыбаков, в этом сезоне в конце мая пришел очень крупный тунец с большим косяком иваси, который по пути питался горбушей и симой.

Рыбачил в Охотском. … На днях я поймал очередного тунца длинной 231 см и охватом в 176 см. В его желудке было восемь кетин рассказал удачливый рыбак

Многие не верят, что тунец может проглотить такую крупную рыбу, но на самом деле он ест все подряд: и камбалу, и фугу, и окуня, и даже морских звезд, пояснил сахалинец.

При этом рыбак предположил, что всеядный тропический гость внес свой вклад в отсутствие лосося и другой рыбы в этом сезоне на Сахалине.