В России потребление картофеля упало более чем на 40%

Росстат: россияне стали меньше есть картофеля за последние 20 лет В России потребление картофеля упало более чем на 40%

Москва16 авг Вести.Россияне стали меньше есть картофеля за последние 20 лет, употребление упало на 42%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно данным, если в 2005 году в среднем на человека приходилось 78 кг картофеля в год, то, по последним имеющимся данным, этот показатель составил 54,2 кг говорится в сообщении

При этом жители сельской местности потребляют картофеля значительно больше — 63,4 кг на человека против 51,1 кг в городе.

Эксперты считают, что картошка по-прежнему занимает в рационе россиян важно место, не зря ее издавна называли "вторым хлебом". Однако пищевые привычки меняются, растет интерес к здоровому питанию.