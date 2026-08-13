Москва13 авг Вести.Осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии в Кирово-Чепецке, вырастил тыкву весом более 400 килограммов. Об этом сообщает УФСИН по Кировской области.

О гигантских тыквах мужчина прочитал в газете "Сельская жизнь", родственники помогли ему с семенами. Мать осужденного связалась с рекордсменом Александром Чусовым, который вырастил тыкву весом 969 кг, и приобрела у него семена.

Осужденный признался, что процесс выращивания достаточно трудоемкий. Посев семян на рассаду начинается в апреле, а в конце месяца производится высадка в грунт под укрытие. Он уточнил, что по мере роста плода все лишние плети (побеги) удаляются, а оставшиеся присыпаются почвой для появления дополнительных корней. Поливать растение нужно каждый день говорится в сообщении

Растение вместе с листьями и побегами занимает площадь 24 квадратных метра. На данный момент вес тыквы, согласно таблице расчетов, составляет примерно 475 килограммов.

На сельхозучастке исправительного учреждения мужчина также выращивает и огурцы, урожай используют для питания осужденных.