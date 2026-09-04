Москва4 сен Вести.Выращивание крупных овощей не является показателем каких-либо достижений. Так главный редактор издания "Ваши 6 соток" Андрей Туманов прокомментировал появившуюся среди россиян моду на выращивание тыкв и помидоров рекордных размеров.

Туманов, чьи слова передает KP.RU, считает, что большинство опытных огородников и садоводов посмеиваются над такими соревнованиями гигантов.

Это просто узкое направление, где соревнуются человеческие понты и тщеславие … Хвастаться размером овощей — это как если спорить, у кого ребенок толще или длиннее сказал Туманов

По его мнению, "все должно быть своего размера".

Кроме того, эксперт отмечает, что на культивирование овоща гигантского размера требуется много времени и ресурсов, и "лучше вырастить на своем участке за это же время десять мешков картошки и девять ведер огурцов".