Кузнецов: Чукотка построит теплицы и за 3 года закроет потребность в овощах

Губернатор Чукотки рассказал о строительстве новых теплиц в регионе Кузнецов: Чукотка построит теплицы и за 3 года закроет потребность в овощах

Москва4 сен Вести.Еще несколько тепличных комплексов планируется построить на Чукотке, это позволит через три года полностью обеспечить регион свежими овощами, сообщил РИА Новости на ВЭФ губернатор Владислав Кузнецов.

Будет запущено строительство еще нескольких теплиц. Одну большую - в Анадыре. Через три года мы должны закрыться по овощам на 100% сказал губернатор

По его словам, сейчас на Чукотке выращивают огурцы, помидоры, зелень, можно растить картошку.

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что проект по выращиванию бананов в Сочи готов наращивать производство.