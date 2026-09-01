Солодов сообщил о планах построить в Вилючинске ФОК и больше 1 тыс. квартир Глава Камчатки: Вилючинск получит физкультурный комплекс и более 1 тыс. квартир

Москва1 сен Вести.Программа развития закрытого города Вилючинск на Камчатке предполагает, что в населенном пункте построят свыше одной тысячи квартир и создадут модульный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Об этом ИС "Вести" заявил губернатор региона Владимир Солодов.

По его словам, в городе отремонтируют дороги и детские площадки, установят освещение.

Хочу здесь объявить, анонсировать, что серьезная программа развития Вилючинска уже реализуется. Мы совместно с нашим депутатом Госдумы Ириной Анатольевной Яровой добились выделения существенных средств в этом году на благоустройство. Будет строиться модульный ФОК, который давно ждут жители, ремонтироваться дороги, детские площадки, освещение, горнолыжная трасса, новые подъем будет сделан. И в целом обновлено вот то, что более всего нужно в городе сообщил Солодов

Глава региона отметил, что в поддержку комфортной городской среды города активно вкладываются средства.

Сейчас вот принято решение о большом жилищном строительстве. Примерно 100 000 кв. м, 1 240 квартир и еще 450 таких квартир общежитийного типа будут созданы в двух микрорайонах. И это очень серьезный прорыв, я бы сказал, за последние десятилетия. Это означает, что те задачи, которые решают сегодня подводники, те вызовы, которые стоят…, то модернизированное вооружение, новые подводные атомоходы, крейсера, которые приходят для наших защитников Отечества, подводников, уникальных людей, для их семей, будет создана вся система для заботы и для благополучия добавил губернатор

Ранее Солодов также рассказал о беспокойстве жителей Камчатского края из-за цен на бензин.