Москва1 сен Вести.Новый ландшафтный парк "Экосистема" в Петропавловске-Камчатском не уступает по благоустройству московским площадкам, сообщил в интервью ИС "Вести" губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он обратил внимание, что регион уделяет особое внимание задачам, выполнения которых ждут жители, среди них: открытие первого этапа краевой больницы, новый пассажирский терминал, строительство и ремонт дорог. Также преображается городская среда.

К 1 сентября был открыт новый парк на берегу Култучного озера в центре Петропавловска. Мы реализовали этот проект в партнерстве со Сбером. Это парк нового качества. По оценке независимых экспертов, благоустройство не уступает Москве. И мне очень важно, чтобы вот такие яркие точки появлялись и дальше. В рамках реализации мастер-плана мы всю городскую среду будем под них подстраивать рассказал Солодов

Также власти региона реализуют программу благоустройства исторического квартала пешеходной зоны.

Мы продолжим благоустройство вокруг Култучного озера в центре Петропавловска, всего парка. Это система очистки озера, потому что это большая проблема. Экология — с одной стороны, наша гордость, с другой — наша боль. Потому что десятилетиями есть проблемы с очисткой сточных вод и с другими коммунальными вопросами. Озеро это мы очистим, после этого подойдем к строительству фонтана и сделаем тот пример центра, который действительно задаст планку, к которой будем идти последовательно добавил глава Камчатки

Кроме того, в регионе усилят фокус на развитие молодежи и детей, создание условий для здравоохранения, в том числе с привлечением средств компаний региона.